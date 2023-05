11-anyos dalagita sinlaki ng melon ang paa

Usap-usapan ngayon sa internet ang dalagitang ito sa Pakistan na sa sobrang higante ng kanyang mga paa ay inihalintulad na ito sa malalaking melon!

Siya si Angel, 11-anyos na sa sobrang laki ng paa ay kailangan nang gumamit ng wheelchair.

Mayroon siyang kondisyon na tinatawag na ‘Cloves Syndrome’, isang pambihirang genetic condition kung saan nagiging dahilan ito ng sobrang growth sa tissues ng isang tao.

Paglalarawan dito ng Boston Children’s Hospital, “Congenital Lipomatous Overgrowth, Vascular Malformations, Epidermal Nevis, Spinal/Skeletal Anomalies/Scoliosis (CLOVES) syndrome is a very rare congenital (present at birth) disorder characterized by a combination of vascular (involving the blood vessels), skin, spinal, and bone or joint abnormalities.”

Taong 2019 ay minsang plinano ng mga doktor ni Angel sa Australia na i-amputate o putulin ang kanyang mga paa subalit hindi ito natuloy dahil masyado umano itong mapanganib na maaaring humantong sa iba’t ibang komplikasyon.

Hanggang sa makikilala ni Angel ang founder ng Creating Hope Foundation na si Moira Kelly. Tinulungan niya si Angel na maipadala sa Paris upang ipa-check up at dito napag-alaman na maaari pala siyang magtake ng ‘Alpelisib’, isang uri ng gamot para sa treatment na ginagamit sa breast cancer.

Ang presyo ng pill na ito ay pumapalo sa $100,000 o higit P5.1 milyon.

Sa ngayon, umaasa ang mga doktor ni Angel na makakatulong ito sa pag-impis sa mga paa nito.

(Moises Caleon)