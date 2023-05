Shamcey pumiyok sa intriga ng Miss U PH

Hanggang ngayon hindi matapos-tapos ang usapan sa nangyaring technical hitches sa Miss Universe PH. Naging sanhi ito para pabalikin ang Top 18 candidates pagkatapos ma-announce ang Top 10 sa kakatapos lamang na pageant.

Kagabi, nagbigay na ng paliwanag ang national director ng Miss Universe Philippines na si Shamcey Supsup. Ito’y sa pamamagitan ng mahabang post sa kanyang mga social media account.

Ayon kay Shamcey, after ma-announce ang Top 10 mula sa Top 18 ay sinubmit sa board ng Miss Universe Philippines ang Top 10 results na “independently tabulated” ng isang accounting firm.

Dito napansin ni Shamcey ang “highly improbable nature of the numbers” sa nasabing resulta.

“This gave rise to concerns that the integrity of the results may have been compromised. In order to ensure absolute fairness and transparency, the board made the decision to initiate a manual counting of the judges’ votes,” paliwanag ni Shamcey.

Nang ulitin nila ang pagbibilang ng resulta ay napatunayan nilang “there were discrepancies in the initial Top 10 results.”

Base sa kanyang Instagram story post, 106 na boto lamang ang lumabas sa nasabing results na dapat ay 120 total votes dahil mayroong 12 judges at bawat judges ay may 10 candidates na iboboto para nga sa Top 10.

Dahil sa nangyari ay nagdesisyon sila na muling ibalik ang Top 18 candidates para maglaban sa Evening Gown round.

“Our primary objective as an organization is to promote integrity, transparency, and accountability in all aspects of the pageant. We believe in providing equal opportunities for all candidates and to do what is right no matter the consequences,” sey ni Shamcey.

Anyway, pinuri naman ng nanalong 2023 Miss Universe Philippines na si Michelle Dee ang naging matapang na aksyon ng Miss Universe Philippines Organization.

“I actually applaud the organization for doing the right thing because they could have stayed silent and they could have just let things run its course but they believed that whoever really deserved to be there deserved to be there.”

**

Chris Hemsworth darating sa ‘Pinas

Ang suwerte ng mga Pinoy dahil darating si Chris Hemsworth sa Pilipinas ngayong June. Ito’y para sa premiere ng kanyang latest Netflix original film na pinagbibidahan, ang ‘Extraction 2.’

Sa Pilipinas magsisimula ang global tour ng pelikulang ‘Extraction 2’ na magaganap sa June 5 & 6 . Ito lang din ang bansa sa Asya na kasama.

After sa ‘Pinas magkakaroon din ng premiere ang ‘Extraction 2’ sa Spain, Germany, Czech Republic, USA, at Brazil.

Ang unang movie na ‘Extraction’ ay naging hit sa Netflix noong pandemic.Naging fourth-most watched straight-to-streaming title of 2020.

Sa ‘Extraction 2’ ay nagbabalik si Chris bilang si Tyler Rake .May panibago na naman siyang delikadong misyon na i-save ang isang pamilya.

Maraming Pinoy ang excited sa pagpunta ni Chris sa Pilipinas na unang nakilala sa pagganap niya bilang Thor sa mga pelikula ng Marvel.