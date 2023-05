Sey mo Georcelle? Sarah nagpasalamat sa mga bagong dancer

Bago pa man idaos ang sold-out concert ni Sarah Geronimo, lumabas na ang balitang may isyu sa pagitan nila ng dati niyang choreographer na si Georcelle Dapat-Sy. Wala nga itong partisipasyon sa 20th anniversary concert ng Popstar Royalty. Lumabas na rin ngayon na hindi sila okay.

At sa kabila ng hindi pa rin nila pagkakaayos ni Teacher Georcelle, buong ningning na pinasalamatan ni Sarah ang mga bagong dancer niya.

Sinabi niya na hanga siya kung paano makipag-collaborate ang mga ito. Personal itong ginawa ni Sarah sa pamamagitan ng kanyang Instagram account na special post ang “UPeepz” at “The A-Team Dancers” na mga world champions pa pala.

Sabi ni Sarah, “To all the incredibly talented dance artists and choreographers of my 20th anniversary concert, thank you very much for inspiring me with your creativity, dedication and openness. I have witnessed your hard work and dedication for this project.

“Until now I’m still in awe of how each of you has embraced the power of collaboration in this concert. I am humbled. I will always be thankful to each one of you. Thank you for your patience and understanding.”

May pa- “Let’s goooooo!!!” pa si Sarah na tila nagpapahiwatig na sa mga susunod pa niyang shows o concert, ito pa rin ang kasama niya.

Sabi pa rin niya, “I have so much respect and admiration for each one of you. Maraming maraming salamat. (ROSE GARCIA)