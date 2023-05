‘Sangla ATM’ bantay-sarado ng DSWD

Hinikayat ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) ang publiko na isumbong sa kanilang tanggapan ang mga nagsasangla ng ATM para sa cash transfer subsidy program.

Ayon kay DSWD Secretary Rex Gatchalian, hindi nila kinokonsinte ang pagsasangla ng ATM ng mga benepisyaryo dahil labag ito sa pinaiiral nilang patakaran.

“Anytime na isangla mo ang isang cash card na ipinagkaloob sa’yo ng gobyerno… ilegal ‘yon. Sa’yo ibinigay ‘yon, sa’yo nakapangalan ‘yon at ‘wag na ‘wag mong ibibigay sa ibang tao,” paliwanag ni Gatchalian sa interview ng DZBB nitong Sabado.

Aniya, sino mang nagsasangla ng ATM ay maaaring tanggalin bilang benepisyaryo ng DSWD program.

“May parusa ‘yon. You can be disbarred from future programs of the government,” babala pa niya.

“Let us know and we will investigate,” hiling ni Gatchalian.

Base sa survey ng Bangko Sentral ng Pilipinas noong 2022, 2.6% ng may hatak ng ATM ang napipilitang magsangla para makautang sa loan shark. (Tina Mendoza)