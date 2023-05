Pulis kinaladkad ng sinitang driver

Arestado ang isang 43-anyos na driver matapos na kaladkarin habang nakahawak sa railing ng minamanehong jeep ang isang pulis na nanita sa kanya, kamakalawa ng umaga sa may panulukan ng Juan Luna St., At CM Recto Avenue, Binondo, Maynila.

Sinampahan ng kasong obstruction, paglabag sa Article 151 “Resistance and Disobedience to a person in authority or the agents of such person” at Unjust Vexation, ang suspek na si Joel Alon y Carlim, 43, jeepney driver at taga 2166 Taft Avenue Pasay City.

Naganap umano ang insidente alas 10:30 ng umaga nang sitahin ni PCpl Leberato Cabison ng Juan Luna Police Community Precint si Alon dahil nakakasagabal ito sa daloy ng trapiko na nakahinto sa gitna ng kalye at nagtatawag ng pasahero.

Una umanong pinaalis ni Cabison si Alon pero hindi nito pinansin ang pulis at patuloy pa rin sa kanyang ginagawang pagtatawag ng pasahero kaya nilapitan na ito at hiningi ang lisensiya.

Sa halip na ibigay ay nagsalita ito ng “mga abusado kayong pulis, gusto n’yo ipa-Tulfo ko kayo? Ano bang violation ko,” sabay pinasibad ang minamanehong jeep at natangay si Cabison.

Pinahinto umano nito si Alon pero nagpatuloy pa rin sa pagpapaandar ng jeep hanggang makarating sila sa nabanggit na lugar at dito na inaresto si Alon at inisyuhan ng Ordinance Violation Receipt (OVR).

Isinampa ang iba pang kaso kay Alon sa Manila Prosecutors Office. (Juliet de Loza-Cudia)