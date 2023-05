Pinoy world champ Melvin Jerusalem handa na sa ‘giyera’

SINUSULIT ni World Boxing Organization (WBO) champion Melvin “Gringo” Jerusalem ang nalalabing mga araw ng pagsasanaysa Wild Card Gym bago ang laban kay Puerto Rican Oscar “El Pupilo” Collazo sa Mayo 27 sa Fantasy Springs Resort Casino sa Indio, California.

Siyento-por-siyento nang handa sa kanyang laban ang orthodox boxer mula Manolo Fortich, Bukidnon kasunod ng ilang pagsasanay na isinagawa sa Japan at sa Zip Boxing Gym sa Banawa, Cebu City kasama ang kanyang head coach na si dating regional champion Michael Domingo at up-and-coming boxer Kevin Jake “KJ” Catajara.

“They prepared hard for this coming fight having camp in Japan for one month and another one-and-a-half in the country. So, we have days to recover sa US. I think his super-ready and it’s enough for him to defend his title,” pahayag ni Sanman Promotions CEO Jim Claude Manangquil sa panayam ng Abante Sports.

Natupad na rin ang matagal na pangarap ni Jerusalem na makalaban sa lupain ng Estados Unidos, gayundin ang makapagsanay sa sikat na boxing gym ng Hall of Famer trainer na si Freddie Roach.

“We choose to stay in LA, Wildcard gym together with coach Mike, to climatize, and just near the venue,” saad pa ni Manangquil. “They’re doing the light-training na lang, just stay sharp and light having sparring.”

Ang 29-anyos na 5-foot-2 boxer ang naging kauna-unahang Pilipino na kampeon ngayong taon matapos tapusin ang halos anim na buwang pagkabokya ng Pilipinas sa boxing world title nang patumbahin si Japanese boxer Masataka Taniguchi noong Enero 6 sa bisa ng second round TKO sa Osaka, Japan.

(Gerard Arce)