Performance ng 145 alkalde patok – survey

Isinagawa kamakailan ng RP-Mission and Development Foundation Inc. (RPMD) ang isang malawak at independiyenteng pag-aaral upang suriin ang pagganap ng mga City Mayors sa Pilipinas.

“The study scrutinized the effectiveness of City Mayors across seven crucial categories, including service delivery, financial stewardship, economic progress, leadership and governance, environmental management, social services, and public engagement”, ayon kay Dr. Paul Martinez, Executive Director ng RPMD.

Ang “Boses ng Bayan” survey na kasama ang 145 City Mayors sa Pilipinas, ay nagbigay ng malawak na pagtingin sa kahusayan ng pamumuno sa buong kapuluan. Nangunguna sa mga ito bilang pinakamahusay na Alkalde ng Lungsod sa Pilipinas para sa unang quarter ay si Joy Belmonte ng Quezon City, na nagtamo ng kahanga-hangang markang 94.35%.

Kasabay ng tagumpay na ito, nakasama rin sa mga natatanging lider ang sina Eric Singson ng Candon (92.80%), Nacional Mercado ng Maasin (90.26%), Art Robes ng San Jose Del Monte (89.75%), Jonas Cortes ng Mandaue (88.89%), Denver Chua ng Cavite (88.85%), Indy Oaminal ng Ozamis (88.78%), at Samsam Gullas Jr. ng Talisay (88.35%), na nag-iwan ng malalim na bakas sa larangan ng pamamahala.

Bukod dito, nagbigay rin ng malaking ambag sa mahusay na pamamahala sina Bambol Tolentino ng Tagaytay (88.29%), Ahong Chan ng Lapu-Lapu (88.18), Eric Africa ng Lipa (88.13%), Benjamin Magalong ng Baguio (87.82%), Jay Diaz ng Ilagan (87.69%), Geraldine Rosal ng Legaspi (87.55%), at Sheena Tan ng Santiago (87.42%).

Bukod pa rito, ang mga alkalde tulad nina Albee Benitez ng Bacolod (83.77%), Pat Evangelista ng Kidapawan (83.57%), Bruce Matabalao ng Cotabato (83.16%), Jerry Trenas ng Iloilo (82.94%), Darel Uy ng Dipolog (82.85%), Sitti Hataman ng Isabela (82.34%), Baste Duterte ng Davao (82.11%), Bullet Jalosjos ng Dapitan (81.92%), Joe Relampagos ng Panabo (81.83%), at Roxanne Pimentel ng Tandag (80.10%) ay nagpuno ng mga pwesto sa pang-anim hanggang walong puwesto.

Ang pagtatasa ng RPMD ay nagpapalakas sa pananagutan ng mga City Mayor, pinatitiyak ang epektibong at propesyonal na pagganap. Binigyang-diin ni Dr. Paul Martinez ang papel nito sa pagpapalakas ng mabuting pamamahala sa pamamagitan ng pagsusuri sa pagsunod sa mga pamantayan, pagsasangkot sa sibiko, at epektibong paghahatid ng serbisyo. Sakop ng malawakang pagsusuri ang mahahalagang aspekto ng pamamahala ng lungsod, nagbibigay insentibo sa patuloy na pag-unlad at lideratong nakatuon sa kapakanan ng mamamayan.

Ang mahusay na pagganap sa loob ng kani-kanilang mga rehiyon at ang pagsusuri ng mga nasasakupan ay mahalaga—ang mahigpit na prosesong ito ay nagbibigay parangal sa mga natatanging City Mayor. Ang “Top City Mayors in the Philippines”, ay bahagi ng “RPMD’s Boses ng Bayan,” ay nag-poll sa 10,000 rehistradong botante mula sa lahat ng lungsod. Margin of error ±1% at 95% confidence level.