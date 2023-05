PBA pre-season sasambulat agad

HANGGANG 17 players – 16 ang pwedeng maglaro, isang alternate – ang pwede sa roster ng 12 ballclubs na sasabak sa PBA On Tour umpisa ngayong Linggo, May 21, sa Caloocan Sports Complex sa Bagumbong.

Maaaring gamitin ng teams ang kanilang regular players, free agents at rookie aspirants kung makakakuha ng permit mula sa kani-kanilang mother schools at sa Games and Amusement Board.

Tatagal hanggang July 30 ang pre-season. Linggo-Miyerkoles-Biyernes ang mga regular games, out-of-town kapag Sabado., sa Ynares Arena sa Pasig ang main venue, may mga laro din sa FilOil-San Juan at UST gym.

Dadayo rin ang torneo sa Ynares-Antipolo, Baliwag (June 3), Tiaong (June 10), Batangas City (June 17) at Dumaguete City (July 15).

Walang idedeklarang kampeon sa torneo.

(Vladi Eduarte)