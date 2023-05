Miami Heat abante 2-0! Krusyal na mga basket isinalpak ni Jimmy Butler

DUMATING muli ang baskets ni Jimmy Bucket sa mga krusyal na sandali.

Binura ng Miami ang double-digit fourth-quarter deficit bago ibinaon ni Jimmy Butler ang dalawang tira para sa lead at tinalo ng Heat ang Celtics 111-105 sa Game 2 ng East finals sa Boston nitong Biyernes.

Tumapos si Butler ng 27 points sa 12 of 25 shooting, bumakas ng 22 points, 16 rebounds, 9 assists si Bam Adebayo at may 25 points si Caleb Martin off the bench.

Nagsalansan ng 34 points, 13 rebounds, 8 assists si Jayson Tatum, naka-16 points si Jaylen Brown pero 7 of 23 lang sa floor.

Kaya lang, inalat ang dalawang stars sa final 12 minutes – 0 of 2 at may 2 turnovers si Tatum, 1 of 5, may isang turnover si Brown – nang ma-outscore ng Miami ang Celtics 36-22.

Kinubra ng Heat ang dalawang panalo sa TD Garden, uuwi ng Miami para i-host ang Game 3 sa Lunes (araw sa Manila).

Nahulog ang 17-footer ni Butler para ibuhol sa 100, inagaw ng kanyang fadeaway ang lead. Matapos ang split ni Max Strus, umiskor sa putback si Adebayo 105-100.

(Vladi Eduarte)