Mass retirement namumuro! Mga sundalo, pulis pipigain sa kontribusyon

Itinulak ni Senador Jinggoy Estrada ang mandatory contribution ng mga sundalo at pulis upang mapigil ang pinangangambang “fiscal collapse” dulot ng mas malaking gastos ng gobyerno kaysa sa pumapasok na revenue.

Kung maipapatupad ito, sinabi ni Estrada na hindi malayong mag-resign o maghain ng optiona­l retirement ang mga sundalo at pulis dahil sa magi­ging kaltas sa kanilang sahod.

“That is one of our worries kasi kapag may umuugong na ganitong balita na gagalawin ang pension, ‘yon ang downside of it, baka maraming mag-mass resignation o mag-optional retirement kasi of course they want to avail of the current system, ayaw nilang abutan nitong amendments,” wika ng senador sa interview ng DWIZ nitong Sabado.

Aniya, kasalukuyan pang tinatalakay ng technical workin­g group ng Senate committee on national defense ang panukalang pag-amiyenda sa military and uniformed personnel (MUP) pension system.

Ang TWG ay binubuo ng mga economic manager at kinatawan ng Armed Forces of the Philippines at Philippine National Police.

“Sila-sila ang mag-uusap mag-craft ng bill that is acceptabl­e to everybody,” saad ni Estrada.

Pero ang posisyon ni Estrada, dapat maging mandatory na ang kontribusyon sa hanay ng mga sundalo at pulis.

“‘Yong mga active and military personnel eh kailangang mag-contribute,” giit ng senador.

“Kung new entrants lang, that will be realizable 20 years from now. It will not solve the problem, it will not stop the bleeding of our coffers. So kailangan talaga, in my own opinio­n kaila­ngan talaga mag-contribute sila,” paliwanag pa niya.

Aniya, maaari namang ayu­sin ang halagang ikakaltas bilang kontribusyon ng mga sundalo at pulis.

“Kung 5% baka masyadong mabigat sa maliliit na sundalo. So, we will have to craft a mecha­nism na iba-iba, acceptabl­e sa lahat,” dagdag ni Estrada.