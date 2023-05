May biro ang isang retiradong kaibigan hinggil sa isa daw niyang kakilalang may edad.

May anak daw na nag-asawa ang may edad na ito. Dahil hindi pa makapagpundar, nakitira muna ang mag-asawa sa kaniyang magulang. Isang araw, lumapit ang bagong kasal sa kanilang magulang. Gusto na raw nilang magsarili.

“Mabuti ‘yan. Kailan n’yo naman balak magsarili?”

Sumagot ang manugang: “Kayo po, kung kailan kayo aalis dito sa bahay.”

Nakakatawa dapat iyan. Gustong magsarili kaya paaalisin ang tunay na may-ari ng bahay. Sa totoo lang, kaya may mga anak na nakikitira pa rin sa kanilang magulang kahit pa may sarili nang pamilya. Mahirap ang buhay. Mahirap ang magpundar ng bahay sa panahong ito. Mahirap kahit pa ang mag-apartment. Ang totoo, mahirap din kahit ang makisama sa bahay ng magulang. Pero marami tayong kababayang ganito.

Maraming dahilan. Pwede rin namang labis na pagmamahalan. O kaya ay may sapat na espasyo pa sa bahay o lote na uubrang paglagyan ng bahay. Bahagi ng ating kultura ang maging malapit sa pamilya. Kaya lamang, may hindi maiiwasang angal ang ilang kakilala ko. May pamilya na, may mga anak, pero nakikitira at umaasa pa rin sa magulang. Kaya naman ang magulang, imbes na maagang magretiro, kailangan pang magtrabaho.

Hindi biro ang magsarili. Sa ibang pananalinghaga, ito na ang pagkakataong tumayo sa sariling paa. Ibig sabihin, walang aalalay. Sarili lamang. At kung masosobrahan, ang pagsasarili ay maaaring magdulot ng pagiging makasarili.

Makasarili ang isang tao na walang ibang inisip kung hindi kapakanan ng kaniyang sarili. Nagdadamot. Hindi tumutulong sa iba. Siya muna dapat ang makikinabang, kung hindi man siya ang may pinakamalaking pakinabang sa gawain.

Samantala, hindi masasabing makasarili ang tao na laging sinasarili ang problema. May ganoon. Kinikimkim. Siya lang. Kaya minsan, sa sobrang bigat na, hindi kinakaya. Iba rin naman kapag sinabing nagkasarilihan. Ibig sabihin nito, nagkausap nang seryoso. May lalim. Kasama lamang ang sarili nila. Walang ibang nakikinig.

Palagay ko, itong sarili ang nasa ubod ng korapsiyon. Nagtatamasa para sa sariling pamilya ang mga politiko. Kapag tapos na ang termino, ipapalit ang kasapi ng kanilang pamilya para tuloy ang operasyon na tatawagin nilang paglilingkod.

Sarili ang iniiisip. Hindi ang kapwa. Sariling pamilya muna. Kaya naman walang kabusugan dahil kapag sariling pamilya ang inisip, alam mong walang hanggan ang paghahangad.

Magandang unawain ang sarili. Kilalanin ang sarili. Ayusin ang sarili. Gawing mabuti. Pero gaya ng kahit anong sobra, ang paghahangad ay maaaring magdulot ng pagkamakasarili. Kaisipang ‘eh ano, kung wala ang iba, ang mahalaga mayroon ang aking sarili at sariling pamilya.’

Kaya pagmasdan, sa isang bayang naghihirap, ang tanging mayaman ay mga pamilya ng pulitiko. Ang mga negosyong umaasa sa suporta ng pulitiko. Pagkamakasarili ang nasa ubod ng malaking agwat ng mahirap at mayaman. Kaya naman kapag nabibigyan ng pagkakataon na umasenso ang iba, hahangarin munang iligtas ang sarili. Payamanin ang sarili at ang pamilya.

Lingapin ang sarili, pero huwag maging makasarili.

Para sa inyong mungkahi at puna, maaari kayong magpadala ng mensahe sa akin sa jwedelosreyes@yahoo.com o sundan ninyo ang aking Facebook account dito: https://www.facebook.com/joselito.d.delosreyes