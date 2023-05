Jane, Janella walang GL project

Kinumpirma ng isang malapit kay Jane de Leon na walang GL o girls’ love project ang nagbida sa ABS-CBN fantaserye na ‘Darna’ at ang gumanap na Valentina na si Janella Salvador!

Tama rin daw ang sinabi ng manager ni Janella na si Manny Valera na wala silang alam na GL project na ‘niluluto’ para sa dalawa.

Sabi kasi ni Manny, kung sakaling may ganoong offer, okey lang naman sa kanila, pero wala pa nga.

Ang mga netizen kasi na sobrang nagustuhan sina Jane at Janella sa ‘Darna’ ang bumuo ng ‘love team’ nila na JaneNella. Tinawag naman sila ng iba na DarLentina na hango sa characters nila na Darna at Valentina.

Sabi ng source namin, “Actually ‘yung sinasabing GL project, sa kampo lang ni Jane na-pitch. Yes, pitching pa lang ‘yon. So, nang i-check ng manager ni Jane (Tyronne Escalante), hindi uubra kaya hindi na nag-push pa. Ni hindi nga yata nakarating sa kampo nina Janella ‘yung pinitch na project na ‘yon.”

Malabo raw talagang magkaroon ng GL project in the near future sina Jane at Janella.

Ang tsika pa ng source namin, may gagawing horror movie si Jane at inaayos na ang tungkol doon. Hindi raw under ABS-CBN ang project na ‘yon.

Si Janella naman daw ay magiging busy sa isang project na pagsasamahan nila ni Joshua Garcia.

Bongga!