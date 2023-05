GMA, Romualdez face-off bulilyaso

Nagdaos ng pagpupulong ang exe­cutive committee ng Lakas-CMD noong Biyernes kung saan dumalo ang mga matataas na opisyal ng partido maliban kay dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo.

Ang miting ay pinamunuan nina Speaker Ferdinand Martin Romualdez at Senador Ramon Bong Revilla Jr., presidente at chairman ng Lakas-CMD, ayon sa pagkakasunod.

Kabilang sa naging agenda ng pulong ay ang sinasabing banggaan nina Romualdez at Arroyo, gayundin ang pagbibitiw ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte bilang co-chair ng partido.

“Inaayos na natin,” wika ni Revilla hinggil sa girian nina Romualdez at Arroyo.

Binanggit ni Revilla na normal lang sa isang partido ang hindi magkaunawaan pero tinitiyak niyang hindi na lalaki ang problemang ito.

Nang tanungin ng Abante kung pinadalhan ng imbitasyon si Arroyo sa miting, sinabi ng senador na hindi naman obligadong dumalo ang President Emeritus ng Lakas-CMD.

Kasabay nito ay sinabi rin ni Revilla na handa silang tanggapin muli si VP Duterte kung babalik ito sa partido.

“As I again assume the Chairmanship of Lakas, I thank Vice President Sara Duterte for the time she devoted to Lakas as Chair. Lakas will always be open to her and I will discharge my position as I have as her Co-Chair,” ayon naman sa pinost ni Revilla sa Facebook nitong Sabado.

Si Arroyo ay tinanggal bilang senior deputy speaker matapos umugong ang balitang tinangka nitong sulutin sa puwesto si Speaker Romualdez. Inamin ni Arroyo na pinangarap niyang maging speaker muli matapos manalo sa halalan si Pangulong Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. pero naglaho ito nang mapili ang pinsan ng pangulo bilang speaker.