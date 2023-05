Digong atras sa pagtakbong yorme

Wala nang balak bumalik sa politika si dating Pa¬ngulong Rodrigo “Digong” Duterte matapos itong manilbihan bilang presidente ng Pilipinas mula 2016 hanggang 2022.

Sa online show “PolitiSkoop” nina Michael Fajatin at Ina Andolong, sinabi ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na wala nang interes si Duterte na sumawsaw pa sa pagpapatakbo ng alinmang sangay ng gobyerno.

“Tinatanong ko siya, gusto niya talagang ayaw na niyang makialam. Ayaw na niyang makialam sa go¬vernance. In fact, noong binabanggit kong programa tinatanong ko siya, ayaw niyang sumagot sa tanong ko kasi sabi niya ‘I don’t want to appear lecturing on the government, hayaan mo na sila,” paliwanag ni Panelo sa interview sa kanya kamakailan.

Isiniwalat pa nito na wala na umanong interes ang dating pangulo na tumakbo muling alkalde ng Davao City o sa Maynila.

“Ayaw na niyang tumakbong mayor ng Davao, ayaw na niyang tumakbong mayor ng Manila, I think he’s enjoying his retirement,” ani Panelo.