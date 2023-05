Davaoeño Top 1 sa teacher licensure

Nasungkit ng isang Davaoeño ang Top 1 sa March 2023 Licensure Examination for Professional Teachers­.

Siya si Mirven Maghuyop Cabesay mula Davao City. Nagtapos siya ng Bache­lor of Secon­dary Education-General Science bilang summa cum laude sa University of Mindanao noong Oktubre 2022.

Nakakuha si Mirven ng overall rating na 93.40% para sa secondary level mula sa halos 48,005 na pumasa sa naturang exam.

Nagpahatid din ng pagbati ang University of Mindanao matapos makapag-produce ng pitong topnotchers. Ani, “Congratulations! University of Mindanao-College of Teacher Education (Main and Branches) for producing Topnotchers in the March 2023 Licensure Examination for Professional Teachers. Congrats, Ga! Mabuhay, University of Minda­nao!” (Moises Caleon)