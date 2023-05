Barbie, Jak nagdiwang ng 6th anniversary

Patuloy na nagiging matatag ang relasyon nina Barbie Forteza at Jak Roberto. Ito ay sa kabila na nag-hit ang BarDa loveteam. Tila may mga fan na gusto na silang paghiwalayin dahil pinapaboran nila si David Licauco.

At kahit pa may gagawing pelikula sina Barbie at David na kukunan sa South Korea, hindi ito naging hadlang para ipagsigawan ng JakBie kung gaano nila kamahal ang isa’t-isa.

Nag-dinner ang dalawa sa Tagaytay. Nagpalitan sila ng kanilang mga Instagram message sa isa’t-isa dahil nag-celebrate sila ng kanilang 6th anniversary .

Pinasalamatan ni Barbie si Jak kung paano siya intindihin at suportahan nito. Aniya, “You are the most understanding, patient and supportive man any woman could ask for. I don’t know how you do it but thank you so much for loving me the way you do. Greatest reality.

“Dito lang ako para sa ‘yo, mahal ko. We got this. Happy 6th. I love you so much.”

Si Jak naman, nagpasalamat kay Barbie na kahit daw busy ito sa career, may oras pa rin para sa kanya. “Happy 6th Anniversary Madam! Gusto ko lang magpasalamat sa ‘yo sa lahat ng effort mo na mai-balance ang lahat. Sa career, sa love, sa family at sa lahat ng responsibilidad mo sa buhay.

