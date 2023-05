Aktor ‘di kinaya kilay ng mister ni Heart

Kapuso, Kapamilya pasasabugin ang Pinoy TV

Kung totoo ang plano at ang balita, walang dudang pasasabugin ng Kapamilya at Kapuso ang Philippine television.

Mukhang mauulit ang sanib—puwersa nila sa Pinoy adaptation ng Korean series na “The Penthouse: War in Life”.

Ibinalita ito sa Twitter account ni @phtvandfilmupd na nagsasabing “GMA and ABS-CBN will reportedly co produce the Philippine adaptation of ‘The Penthouse: War in Life’. The ensemble casts will consist of actors from both networks.”

Isa ang nasabing KDrama ang pinag-usapan noong 2020 dahil sa powerhouse cast nito na kinabibilangan nina Lee Ji-An, Kim So-yeon, Eugene, Um Ki-joon, Yoon Jong-hoon at Park Eun-Sook.

Kinonek naman ng ilan ang nasabing proyekto sa teaser na inilabas ng @ALTStarMagic sa Twitter. Pinaskil nila ang isang sculptured work of art na may mala-angel Goddess at sa kanyang paanan ay mga tao.

Nahahawig ito sa art card poster ng ‘The Penthouse,’ na lady angel ang background sa larawan ng cast.

Masisilip sa subtitle ng teaser ang station ID ng parehong TV network at ang “ABANGAN”.

Hindi pa man kumpirmado ang balita, kanya-kanya nang rekomendasyon ang mga netizen sa gusto nilang cast kagaya nina Kathryn Bernardo, Belle Mariano, Kisses Delavin, Bea Alonzo, Jean Garcia, Marian Rivera at iba pa.

Well, nag-collab na ang Kapamilya at Kapuso sa “Unbreak my Heart” na pinagbibidahan nina Jodi Sta. Maria, Joshua Garcia, Richard Yap at Gabbi Garcia. Dahil dito, hindi imposible ang mas malaking joint project.