Umepal sa sayawan, bumulagta

Pinagtataga hanggang mapatay ng hindi pa nakikilalang mga suspek ang isang lalaki matapos umano itong umepal at manggulo sa saya­wan sa Atimonan, Quezon noong Huwebes.

Sa ulat, masayang nagsasayawan ang mga residente ng Barangay Sta. Catalina sa nasabing bayan nang dumating ang biktimang si Ariel Taratsara Par, 40-anyos, na lasing bandang alas-tres nang madaling-araw.

Dahil sa nakainom, bigla umano itong bumunot ng itak at naghamon ng away dahilan para matakot ang mga tao at matigil ang sayawan.

Makaraan ang ilang oras, natagpuan ang bangkay nito sa kalsada pauwi sa bahay nito na may mga tama ng taga sa ulo at katawan. Pa­tuloy ang imbestigasyon sa krimen. (Ronilo Dagos)