Stress, pneumonia, No. 1 baboy killer

Stress at pneumonia dahil sa matinding init ang pumapatay sa hanay ng mga baboy sa bansa.

Ito ang inihayag ni Dr. Marco Rafael Ardamil ng Antique Provincial Veterinary (ProVet) kaugnay sa dahilan ng pagkaubos ng mga baboy, partikular sa rehiyon ng Visayas.

“Pneumonia is a common disease among hogs when they are stressed and have a low immune system,” diin nito.

Dahil dito kung kaya’t pinapayuhan niya ang mga hog raiser na panatilihing stress-free ang kanilang mga alagang baboy mula sa nararanasan ngayon na matinding init.

Mas makabubuti aniya kung may maayos na bentilasyon ang koral ng mga baboy para may papasok na ha­ngin. Nilinaw din niya na namatay sa pneumonia ang dalawang baboy sa Tobias Fornier na unang­ hinilang tinamaan ng African swine fever (ASF).