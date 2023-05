‘Pinas walang dapat panigan sa isyu ng WPS – Alan Peter

Para kay Senator Alan Peter Cayetano, ang partisipasyon ng bansa sa isyu ng West Philippine Sea (WPS) ay tungkol sa pakikipaglaban sa karapatan ng mga Pilipino at hindi sa pagpili kung aling bansa ang papanigan.

Dalawang beses itong idiniin ni Cayetano — na nagsilbing Foreign Affairs Secretary sa ilalim ni Pangulong Rodrigo Duterte at kanyang independent foreign policy — sa Senado ngayong linggo, una sa confirmation hearing ng ad-interim appointments ng 50 General and Flag Officers ng Armed Forces of the Philippines (AFP).

Sa kanyang pahayag, pinansin ni Cayetano ang kakulangan ng malinaw na estratehiya ng gobyerno sa usapin ng WPS.

“Kung gusto nung isang Presidente sobrang pro-China, gusto nung isa sobra-sobrang anti-China, gusto nung isa sobra-sobrang pro-US, ‘yung isa anti-US,” sabi niya. “The best of course is just being pro-Filipino,” dagdag niya.

Nagpahayag ng pagkabahala si Cayetano na kahit ang mga miyembro ng Senado at Kongreso ay hindi alam kung ano ang estratehiya ng Pilipinas sa usapin ng WPS.

Hinimok niya ang administrasyon, kasama ang mga diplomat ng bansa at mga lider ng militar, na magsimula nang bumuo ng isang ‘one-hundred-year plan’ o kahit isang ‘one-thousand-year plan’ kung nais ng bansa na tapatan ang malakas at epek­tibong estratehiya ng China. (Dindo Matining)