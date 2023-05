Pia ‘winalis’ mga kasabayang celebrity sa Cannes

‘Winalis’ lahat ni Pia Wurtzbach ang mga celebrity at iba pang guests nang rumampa siya sa red carpet ng Cannes Film Festival.

Umalingasaw sa buong event ang angas ng 2015 Miss Universe title ni Queen Pia suot ang sequined body hugging serpentine red gown na may geometric panel sa harap at may side ‘tail’. Gawa ito ng Pinoy designer na si Mark Bumgarner.

Nakabanat ang buhok ni Pia at napapalamutian lang siya ng diamond-studded dangling earrings.

Mala-Hollywood vibe ang ganda ni Pia sa kabuuang look niya dagdag pang hulmado nang malakasan ang kanyang ‘to-die-for’ na sexiness sa suot na gown.

Pinagsama-samang ganda nina Catherine Zeta-Jones, Salma Hayek, Nicole Scherzinger, at Kendall Jenner ang itsura ni Pia, isama mo pa ang kaseksihan niya na tila hinulma sa isang Greek goddess.

First time ni Pia na maimbitahan sa Cannes kaya naman pinaghandaan ito ng Pinay beauty queen-actress.

Aniya sa caption niya sa Instagram post, “Just like the movies. My first time walking the red carpet @festivaldecannes. Somebody pinch me.”

‘Yun na! (Rey Pumaloy)