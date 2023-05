OKBet, Cignal pakners sa 2023 FIBA World Cup

HINDI mahuhuli ang Filipino fans sa pinakamalaking basketball tournament ng taon dahil magiging sponsor ang OKBet ng Cignal TV sa pagbo-broadcast ng 2023 FIBA Basketball World Cup.

Partner ang OKbet sa Cignal TV broadcast sa iba’t ibang platform kabilang ang free-to-air television ng TV5 at One Sports, maging sa Pay TV sa One Sports+ at OTT C-Play.

Pinormalisa ang sponsorship agreement nitong Huwebes, Mayo 18, sa Black Olive Restaurant and Events Hall sa Pasig City.

Kabilabg sa mga dumalo sina OKBet Assistant Business Director Perterean Briñas; OKBet Brand Director Christopher Cañadella; Cignal TV Vice President for Content Innovations, Solutions, and Channel Sales Eric Centeno at TV5 Cluster head Jackie Dulog.

Sinabi ni Centeno na magiging extensive coverage ang mga laro sa tatlong host countries na Philippines, Japan at Indonesia.

“We welcome, acknowledge, and thank OKBet [as] one of our first broadcast sponsors for this monumental event. We are looking forward to a fruitful relationship and beneficial partnership moving forward,” ani Centeno.

Gagawing accesible ng OKBet at Cignal TV ang mga aksiyon para sa mga fan.

Tampok ang 32 teams na hinati sa walong grupo sa torneo para sa Naismith Trophy.

Kabilang ang Philippine men’s national basketball team na Gilas Pilipinas sa Group A kasama ang Angola, Dominican Republic at Italy.

Sasambulat ang 2023 FIBA Basketball World Cup sa Agosto 25 sa Philippine Arena.

(Ferdz Delos Santos)