Nonito Donaire naglalaway sa panglimang division crown

PUNTIRYA ni Nonito “The Filipino Flash” Donaire na masuntok ang kanyang pang-limang division title bago subukang pagharian ang kasalukuyang pwesto sa bantamweight division.

Sapol nang magsimula sa professional career noong 2001, nasungkit ng 40-anyos ang kanyang unang titulo sa flyweight nang pabagsakin si power puncher Vic Darchinyan para sa IBF at IBO 112 pounds title nung Hulyo, 2007.

Sunod nitong napagwagian ang bantamweight title kay Fernando Montiel sa bisa ng second round TKO para sa WBC at WBO 118-lbs belt, habang napanalunan nito ang bakanteng WBO super bantamweight kontra Wilfredo Vazquez, Jr. via split decision noong Pebrero 2012.

Ibinulsa rin nito ang WBA undisputed featherweight title laban kay South African Simpiwe Vetyeka sa fifth round technical decision noong 2014 sa Macau.

“We’re looking to get his fifth division title, which we’re planning to get down to 115 pounds after his fight for WBC (bantamweight) title against the Mexican,” pahayag ni Rachel Donaire, asawa ni Nonito, sa panayam ng Abante Sports.

(Gerard Arce)