‘No visitor policy’ ikinasa sa Philippine Heart Center

Ipinatutupad ngayon ng pamunuan ng Philippine Heart Center (PHC) sa Quezon City ang ‘no visitor policy’ dahil sa tumataas na kaso ng COVID-19 sa bansa.

Sa isang post sa kanilang website, sinabi ng PHC na mahigpit nila itong ipatutupad hanggang wala silang ipinalalabas na abiso para alisin ito.

Ayon kay PHC deputy executive director for medical services Dr. Gerardo Manzo, layon ng hakbang na maiwasan ang pagkalat ng COVID-19 sa hanay ng kanilang mga pasyente, kliyente, healthcare worker at support personnel para epektibo silang makapaghatid ng serbisyo.

“We already know what happened to us when COVID-19 was at its peak, and we don’t want to get to that point. Visits may resume once the rate of COVID-19 transmission slows down and we are again at a better situation,” diin ni Manzo.