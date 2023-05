MMDA boss pumadrino kay Ria Atayde na Asec

Inamin ni Metropolitan Manila Development Authority (MMDA) Chairman Don Artes na inalok nila ang aktres na si Ria Atayde, kapatid ni Quezon City Congressman Arjo Atayde para magiging susunod na spokesperson ng ahensya.

Unang naiulat sa Abante na isinumite ng MMDA ang pangalan ni Atayde sa Malacañang para sa konsiderasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.

Sa ulat ng News5 nitong Biyernes, sinabi ni Artes na personal niyang inirekomenda si Atayde.

“I believe she can be an asset. That’s why ako mismo nag-ask sa kanya,” ani Artes.

Ang posisyon ng MMDA spokesperson ay may ranggo bilang assistant secretary. Kasalukuyang spokesperson ng MMDA si Atty. Mel Carunungan.

Samantala, wala pang pahayag ang aktres kaugnay sa alok na posisyon sa gobyerno. (Catherine Reyes)