Mga terorista ng India, nakapasok sa ‘Pinas

Inalerto ng mga awtoridad ang publiko laban sa pag-atake ng mga hinihinalang tero­rista na miyembro umano ng Khalistan Tiger Force (TTF), isang militanteng grupo sa India na sangkot sa terorismo, ilegal na droga, gun smuggling at iba pang ilegal na aktibidad.

Ito’y matapos makatakas ang isa sa tatlong miyembro ng TFK na nakatakda sanang i-deport ng Bureau of immigration (BI) pabalik sa kanilang bansa habang nasa gate ng Ninoy Aquino International Airport (NAIA) 1 noong Huwebes nang gabi.

Ayon kay BI Commisioner Norman Tansingco, nadakip ang mga suspek na sina Manpreet Singh, 23; Amritpal Singh, 24; at Arshdeep Singh, 26, nang salakayin ng pinagsanib na puwersa ng BI, Cybercrime Investigation and Coordinating Center (CICC) at Military Intelligence Group (MIG) ang kanilang apartment sa isang ekslusibong subdivision sa Iloilo City noong Marso 27.

Idineklara aniya ng gobyerno ng India ang KTF bilang teroristang organisasyon sa ilalim ng Unlawful Activities Prevention Act (UAPA) dahil sa pagkakasangkot nila sa iba’t ibang ilegal na gawain sa kanilang bansa.

Dagdag ni Tansingco, nahaharap ang mga suspek sa mga kasong murder, paglabag sa Explosive Substances Act of 2001 at UAPA sa India at kabilang sila sa listahan ng Interpol at Red Notice watchlist.

Nakalusot umano sa Pilipinas ang mga Indian terrorist gamit ang mga pekeng passport pero natunton sila ng CICC sa Iloilo City.

Sinabi ni Tansingco na naka-blacklist na ang mga suspek at hindi na sila makakatuntong sa Pilipinas kapag nakalabas na sila sa bansa. (Lino de Castro)