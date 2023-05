Maris pinili si BGYO Gelo maging leading man

Naglabas ng bagong music video ang singer-actress na si Maris Racal.

Si Maris mismo ang nag-compose ng ‘Carelessly’ habang ang boyfriend niyang si Rico Blanco ang nag-produce.

Humingi naman ng paumanhin si Maris na aminadong nagsinungaling daw siya nang sabihin niya noon na hindi na siya maglalabas ng anything about music this year.

“I know I said I’m not gonna release anything music related this year… I’m sorry but… I lied,” tweet ni Maris.

Natuwa naman ang netizens nang mapanood sa music video si Gelo Rivera na Ace Captain ng P-Pop idol boy group na BGYO.

“Ang ganda ng chemistry ninyo ni Gelo dito sa MV (music video).”

“Hindi ninyo naman sinabi na may chemistry pala ‘yung Maris at Gelo.”

“When I saw his face, bagay, bagay for music video kasi ang galing niyang sumayaw, super graceful,” pag-amin ni Maris sa kanyang Instagram live.

Dagdag pa ni Maris, siya mismo ang lumapit sa BGYO leader para tanungin kung game ba itong maging leading man niya?

Ang bongga ni BGYO Gelo dahil sunod-sunod ang pagiging leading man niya sa mga music video.

Iba talaga ang appeal ni BGYO Gelo sa girls, huh! (Byx Almacen)