Malalaking lawa, imbakan ng tubig sa mundo natutuyo

Abot sa dalawang bilyong katao sa buong mundo ang apektado kapag tuluyang natuyo ang pinakamama­laking lawa at imbakan ng tubig sa mundo.

Ayon kay Prof. Balaji Raopalan ng University of Colorado Boulder at co-author sa isang pag-aaral, nakakaalarma ang pagkatuyo ng mala­laking lawa at reservoir sa daigdig dahil banta ito sa water security ng mga tao at lalong makakaapekto sa climate change.

Lumitaw aniya sa kanilang pag-aaral ng mga siyentipiko mula sa France, US at Saudi Arabia na 25% ng populasyon ng mundo ay naka­tira sa lake basin pero 603 cubic kilometers ng tubig na ang nawala kabilang dito ang Lake Mead na pinakamalaking imbakan ng tubig sa US.

Sakop ng nasabing pag-aaral mula 1992 hanggang 2020 ang 1,972 pinakamalalaking lawa at reservoir sa mundo.