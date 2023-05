Lea very proud sa anak na queer 

Ibinahagi ni Lea Salonga sa kanyang Facebook account ang post ng nanay ng American singer na si David Archuleta.

Sa kabuuan ng post ng nanay ni David na si Lupe Marie Bartholomew, nagbigay siya ng statement kung bakit kinailangan niyang talikuran at magpatanggal ng membership sa kinabibilangang church, ang The Church of Jesus Christ of Latter Day Saints.

Ang dahilan, hindi raw tanggap sa church na ‘yon ang anak niya who came out as gay.

Shinare ‘yon ni Lea bilang siya naman ay nanay ng isang anak na nag-open tungkol sa pagiging queer. Sa Google, ang ibig sabihin ng queer ay, “A word that describes sexual and gender identities other than straight and cisgender. Lesbian, gay, bisexual, and transgender people may all identify with the word.”

Ayon kay Lea, “Please read with an open heart. I share this as a mom of an amazing, openly queer kid.”

Bago ito, nag-celebrate rin ng ika-17th birthday si Nicole at ipinaramdam ni Lea ang sobrang pagmamahal at kung gaano siya ka-proud sa nag-iisang anak.

Aniya, “This amazing human is 17 today, and is embarking/ entrenched in adventures I never dreamed of. But beyond that, this child of mine has remained kind, curious, empathetic, sensitive. Nic is living their best life and I couldn’t be more proud.”

***

Bangayan ng mga Kapuso, Kapamilya writer, nakakaloka!

Sa kabila ng collaborations na nagaganap ngayon sa pagitan ng GMA-7 at ABS-CBN, tuloy pa rin pala ang ’bangayan’ ng dalawang writers ng dalawang TV networks na sina Suzette Doctolero (Kapuso) at Jerry Gracio (Kapamilya).

Buhay na buhay ang tila Twitter ‘war’ nila dahil sa mga show ng kanilang networks, lalo na ng tapatan ngayon ng ‘Voltes V Legacy’ (GMA-7) na pinagbibidahan nina Miguel Tanfelix at Ysabel Ortega at ‘FPJ’s Batang Quiapo’ (ABS-CBN) na pinagbibidahan naman nina Coco Martin at Lovi Poe.

Mahaba na ang palitan nila ng tweets at pasaringan sa isa’t isa, pero sa isang diretsahang sagutan nila, sinabi ni Suzette , headwriter ng ‘Voltes V: Legacy’ na, “Pasensyahan na si @JerryGracio at sanay sila na quiet kami kahit dinudugas ng cable, sliding programming etc. Gusto n’ya mentalidad abused kami kahit woke siya. But anyway Jerry imbes pakialaman mo ko, try mo magsulat ng matinong soap for once, para may saysay pagka-woke mo.”

Sinagot ito ni Gerry (na isang Carlos Palanca Awardee ng, “Quiet? Ang ingay mo kaya. Abused? Sino ba tinanggalan ng franchise sa gitna ng pandemya? Hindi ang writer ang magsasabi kung matino ang soap n’ya o hindi. Mahirap magbuhat ng sariling bangko, lalo kung mabigat. Pinanood ko ang shows mo. Try mo manood ng ‘di mo show.”

Siyempre, dahil sa mga ganitong patutsadahan nila, kanya-kanya rin ng reaksiyon ang netizens na maka-Kapamilya at maka-Kapuso.

‘Yun na!