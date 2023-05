Kelot kinalawit sa sextortion

Kalaboso ang isang 27-anyos na lalaki matapos itong magbanta na ikakalat ang mga hubad na larawan ng kanyang chatmate kapag hindi ito magbibigay ng pera at makikipag-sex sa kanya noong Huwebes sa Bocaue, Bulacan.

Dinakip ng mga tauhan ng Manila Police District-Anti Cyber Crime Team ang suspek na si Ravinner Denusta, ng M.H. del Pilar St. sa Bagumbayan, Bocaue sa isang entrapment operation sa Gov. Fortunato Halili Ave., bandang alas-6:40 nang gabi.

Nag-ugat ito sa reklamo ni ‘Maria,’ 22, taga-Sampaloc, Maynila sa pananakot ng suspek na magsisisi siya kapag hindi niya ito binayaran at pinagbigyan na makipagtalik sa kanya.

Lingid sa kaalaman ng suspek, humingi ng tulong sa pulisya ang biktima dahilan para bitagin ito.

Sinampahan ang suspek ng kasong grave coercion, paglabag sa Republic Act No. 9995 o Anti Photo and Video Voyeurism at Republic Act No. 9262 o Violence Against Women and their Children’s Act pawang may relasyon sa Section 6 ng R.A. No. 10175 na mas kilala bilang Cybercrime Prevention Act of 2012 sa Manila Prosecutors Office. (Juliet de Loza-Cudia)