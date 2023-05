Insentibo, tax break sa mga e-vehicle operator pinaplantsa ng DOTr

KINOKONSIDERA ng Department of Transportation (DOTr) ang pagbibigay ng insentibo tulad ng tax breaks at low-interest loans sa mga transport operator upang matulungan ang mga ito na lumipat sa paggamit ng electric vehicles (EVs).

Ito’y makaraang sabihin ni Transportation Secretary Jaime Bautista na pinag-aaralan at may inihahandang roadmap ang kanilang ahensya patungkol sa transisyon ng pampublikong transportasyon papunta sa EVs upang maisulong ang paggamit nito sa Pilipinas.

“We’re also asking the operators, instead of operating the Euro 5 or Euro 6 engines, they can go full electric. I think this is very important. We want a green transport system. That’s one of the priorities that we are adopting,” sabi ni Bautista sa Makati Business Club forum.

Nitong Enero, ipinalabas ng gobyerno ang Executive Order No. 12 series of 2023 na naglalayong pababain ang taripa ng EVs at mga piyesa nito na noo’y mula 5 hanggang 30 porsiyento papunta sa inamyendang 0 porsiyentong taripa.

Iba’t ibang uri ng EVs ang nakatatanggap ng tax breaks maliban sa e-motorcycles na mayroon pa ring 30 porsiyentong import duty sa kabila na maraming motorista ang gumagamit ng motorsiklo sa bansa.

Ayon sa Statista Research Department, mahigit 7.81 milyong motorsiklo at tricycle ang naitalang rehistrado noong 2022.

Una nang sinabi ng Department of Trade and Industry (DTI) na makatutulong ang implementasyon ng EO12 sa pagpapayabong ng lokal na industriya ng EVs at paghihikayat sa mga Pilipino na gumamit ng mas malinis na moda ng transportasyon.

Marami ring stakeholders ang nagpahayag ng kanilang mga panawagan na gawing mas inklusibo ang naturang batas sa pamamagitan ng pagsama sa mga e-motorcycles sa pansamantalang suspensiyon ng taripa.

Sinabi ni Electric Vehicle Association of the Philippines (EVAP) President Edmund Araga na bagaman suportado ng kanilang ahensya ang tariff breaks para sa e-motorcycles, kailangan pa ring bigyan ng oportunidad ang mga local manufacturer.

“It will be welcome on our part kung bibigyan din sila [e-motorcycles], kung mabibigyan din sila ng exception. Kasi sa ngayon, wala pa talagang legit na makakagawa sa amin ng e-motorcycles, in particular. And that this would be a good opportunity kung sakaling ipu-push ang e-motorcycles,” dagdag pa niya.

Itinutulak naman ni Senator Sherwin Gatchalian ang paggamit ng EVs sa bansa sa pamamagitan ng pagpapaigtingbng implementasyon ng Electric Vehicle Industry Development Act (EVIDA) upang makatulong sa pagtugon sa pagtaas ng presyo ng petrolyo.

Ang plano ng DOTr na transisyon sa paggamit ng mga EV at ang implementasyon ng EO12 ay bahagi ng solusyon ng gobyerno upang mabawasan ang carbon emission at mapaunlad ang air quality ng Pilipinas.

Nakatakdang mag-roll out ang Department of Energy (DOE) ng mahigit 2.45 milyong EVs at 6,500 na EV charging stations sa iba’t ibang panig ng bansa mula ngayong 2023 hanggang 2028.

