Galit-galit muna! Hidilyn Diaz-Naranjo, Elreen Ando agawan sa 19th Asian Games berth

IPAGPAPATULOY nina 2020+1 Tokyo Olympics gold medalist Hidilyn Diaz-Naranjo at 2023 Southeast Asian Games champion at Olympian Elreen Ando ang kanilang ikalawang tapatan sa women’s under-59kgs category para sa isang pwesto sa national squad sa darating na 19th Asian Games simula Setyembre hanggang Oktubre 8 sa Hangzhou, China.

Nakatakdang magkaroon ng National Open tryout sa darating na Hulyo sa Bacolod City sa Negros Occidental na magsisilbing selection sa lahat ng mga weightlifter na isasalang sa Asian quadrennial games, at kabilang rito ang panibagong timbang na lalaruin sa 2024 Paris Olympics.

“We will see another match up of Hidilyn and Ando in the national open to know who will compete in the Asian Games,” pahayag ni Samahang Weightlifting ng Pilipinas, Inc. President Monico Puentevella.

Minsan nang naglaban sa nagdaang 2023 Asian Championships sa Jinju, South Korea sina Diaz-Naranjo at Ando, kung saan tumapos ang una sa pang-apat na posisyon sa kabuuang 221kgs mula sa 102kgs sa snatch at 118kgs sa clean and jerk, habang hindi naman naging maganda ang pwesto ng huli.

Inamin ni Puentevella na mahihirapang makippagsabayan ang Pilipinas sa koponan ng China na nagawang dominahin ang nagdaang Summer Olympic Games nang kunin ang pito sa 14 na events, habang bumulsa ito ng siyam na ginto at limang silver medals sa Asian Championships.

“We’re among the countries in our event na mahirapan sa Asian Games,” saad ng 76-anyos na dating mayor at kongresista ng Bacolod. “Pero meron akong susubukang gawin, iyong kanilang doping issue,” dagdag ni Puentevella patungkol sa suspensiyon ng China sa 2018 Jakarta-Palembang meet matapos matagpuan ang pagpositibo ng mahigit sa tatlong atleta sa Olympic Games kabilang ang Kazakhstan at Russia.

(Gerard Arce)