Dr. Jewel Pagcu takbuhan ng mga sikat

Unti-unti na talagang nababago ng panahon ang ang kinagisnan natin na kulturang Pilipino. Kung dati ang pagpaparetoke o pagpapaganda ng iba’t-ibang parte ng ating katawan ay big deal sa mga netizen lalo na sa mga chismosa nating kapitbahay, ngayon ay tanggap na tanggap na ito ng lipunan at dahil na rin ‘yan sa pag- adopt natin ng iba’t-ibang kultura ng ibang bansa.

Hindi lang basta namatay ang stigma sa pagpapa-enhance dahil batay na rin sa survey kung noon ang mga edad nang nagpaparetoke ay nagre range sa 30 pataas ngayon ay pabata na ng pabata ang sumasailalim sa cosmetic surgery.

Isa na nga dyan ang trending ngayon, ang bagong paborito ng mga sikat at takbuhan di lang ng mga TikTok Stars kundi na rin ng mga beauty queen, ang cosmetic surgeon na si Dr. Jewel Pagcu.

Sino nga ba si Dr. Jewel Pagcu-Mutuc at paano siya nakilala, tubong Tarlac City pero siya ay nag- aral sa Far Eastern University sa Fairview, Quezon City pinagpatuloy at nagtapos namam bilang Cosmetic Surgeon sa Pan Pacific Aesthetic Institute.

Sa aking off-air interview kay Doc Jewel naitanong ko kung ano ang nag-inspire sa kaniya to enter the beauty industry at ayon mismo sa doktora ang kaniyang ina ang naging inspirasyon niya para magpatuloy sa kaniyang propesyon dahil ang paniniwala ng kaniyang mahal na ina “Only Jewel touches her skin” (Parang familiar? Charr! Lol!).

Pero alam niyo ba bago maging cosmetic surgeon si Doc Jewel first choice pala niya ang maging isang pediatrician at habang lumalalim naman ang aming chikahan tinanong ko na rin kung siya ba ay nagmula sa pamilya ng mga doctor dahil napansin ko sa kwento niya bata palang ay pagdo-doctor na ang kaniyang gustong tahaking propesyon.

“Actually nung high school ako gusto ko talaga maging pedia then ayun nga nag-iba lang nung nag college and may kapatid akong doctor din kaya ayun so parang nasa family na rin,”pahayag ni Doc Jewel.

At para kay Doktora hindi lang basta kumita ang kaniyang intensiyon dahil isa rin sa kaniyang adbokasiya ay ang ma-boost ang confidence ng kaniyang mga pasyente dahil ang gusto lamang ng buong team ng Jewel Aesthetic Solutions is to help you “Discover the confidently beautiful you”.

Samantala nang amin naman pag-usapan ang social media dahil trending rin at pinag- uusapan ngayon ang kaniyang star studded na mga Jewel Babies dahil ilan sa mga kilala na TikTok Stars ngayon ay si Doc Jewel mismo ang nag -aalaga (Doc baka naman…Charr!) kaya naman binansagan siyang “Doctor to the TikTok Stars”.

“Nakaka-overwhelmed kasi nagtiwala sila at dahil rin sa help nila hindi lang mga Tiktok stars ang mga nagiging patient ko marami rin mga beauty queen ang pumupunta sa clinic,” daad ni Doc Jewel.

Sa ngayon isa pa lamang ang clinic ni Doc Jewel at ito ay matatagpuan sa Tarlac City kaya naman tinanong ko ito kung may balak ba siya in the future na dalhin rin sa Metro Manila ang Jewel Aesthetic Solutions.

“May plans naman pero sa ngayon kasi ang priority ko is mag expand muna dito sa North specially sa Clark para sa mga patient ko from Pampanga mas malapit na sila, medyo mahirap kasi kung Manila agad kulang sa time kasi sa umaga Doctor ako then sa gabi naman mommy ako,”pahayag ni Doc Jewel.

Bago naman matapos ang aming chikahan inusisa ko pa ito sakaling mabigyan ng chance kung sino sa mga sikat ngayon ang gusto pa niyang maging parte ng Jewel Babies at ang sagot ni Doc.

“Ikaw! Hindi pero sa ngayon kontento naman ako sa Mannix Management pero kung sino pa gusto magpaalalaga wala naman problem dun go lang,”humahalakhak na pagtatapos ng aming chikahan.