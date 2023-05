Don Robert markado sa 8-Cock Big Event

MGA tigasing sabungero at breeder ang magbabakbakan sa magaganap na Princess Niña 8-Cock Big Event na ilalarga sa Manila Arena sa Sta. Ana ngayong araw.

Maliban kina Gerry Ramos, Patrick Antonio at Gov. Chavit Singson, isa rin sa markado sa pa-derby ni Cong. Claude Bautista ay si Don Robert Gaza.

Matunog ang pangalan ni Gaza sa sabong kung saan ay madalas itong bumangga sa mga bigtime derby na nilalahukan ng champion sabungero.

May entry fee na P550,000 at minimum bet na siento dyes ang nasabing derby na imbitado ang mga Team Alpha, Bravo at Group C.

Ang pasok na timbang ng manok ay 1.9 hanggang 2.45 kilograms at pinapayagang maglaban ng hennies o binabae.

Kabilang sa inaasahang hahadlang sa asam ni Gaza na sumungkit ng kampeonato ay sina Edwin Tose, Boss AA, Sonny Lagon, Cholo Violago, EddieBong Plaza, Rhona Bullecer, Art Atayde at Eric Dela Rosa.

Nagsaad din ng pagsali sina Richard Perez, Celso Salazar, Jun Soriano, JP Dragon, Rey Canedo at RJ Mea.

(Elech Dawa)