Denver kuha 2-0 bentahe! Jamal Murray nagliyab mga kamay sa 4th period

INILISTA ni Nikola Jokic ang 13th playoff triple-double, ikinalat ni Jamal Murray ang 23 sa kanyang 37 points sa fourth quarter, at inagawan ng Denver ng panalo ang Lakers 108-103 sa Game 2 ng West finals nitong Huwebes.

Tumapos si Jokic ng 23 points, 17 rebounds, 12 assists tungo sa 2-0 lead sa series.

Kinapos ang 22 points, 9 rebounds, 10 assists ni LeBron James sa Lakers, uuwi sa LA para subukang kubrahin ang susunod na dalawnag laro sa Crypto.com Arena.

Game 3 sa Linggo (araw sa Manila).

Matapos ang 40-point performance sa opener, nalimitahan si Anthony Davis sa 18 points bagaman may 14 rebounds at 4 blocks.

May 22 markers din si Austin Reaves, 21 kay Rui Hachimura sa Los Angeles.

Apat lang sa 17 tira ang naipasok ni Murray sa first three quarters bago nagliyab ng 6 of 7 sa fourth kabilang ang ang apat na 3s nang sindihan ang 15-1 run ng Nuggets tungo sa 96-84 lead.

Nakadikit pa sa tatlo ang Lakers bago nagsalpak si Murray ng dalawang free throws, inagawan ni Bruce Brown si James at inubos na ang final 8 seconds.

(Vladi Eduarte)