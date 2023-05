Belle sinulsulang mag-concert sa Araneta

Trending agad ang upcoming album ng Kapamilya star na si Belle Mariano na malapit na ngang ilabas.

Sa post ng ABS-CBN Star Pop, makikita na kasama ni Belle sa studio ang Star Pop label head na si Rox Santos at ang mga singer-songwriter na sina Jeremy G, Cesca, at Trisha Denise.

“Belle’s 2nd album is done! Who’s ready for it?” tweet ng Star Pop.

Kanya-kanyang share ng excitement ang netizens na humirit din ng concert para sa aktres. At wish nila sa Araneta Coliseum agad gawin ang concert.

“Already seated for this! Congrats Belle!” sabi ni @db_eym.

“Congratulations na agad-agad!! Proud of you lagi, Belle! Concert na next!” sey ni @aintbelinduh.

“‘Daylight’ is her debut album. I’m now more intrigued with the title of her 2nd album. I know she and her team will come up with a new and refreshing idea. But can you spoil us a little bit? Haha char! Excited lang po!” sambit ni @jahzdberries.

Bale 2021 pa noong nilabas ni Belle ang kanyang debut album na ‘Daylight’ kasama ang lead single na ‘Sigurado’ na naging bahagi ng hit series na ‘He’s Into Her’.

Bibida rin si Belle sa serye na ‘Can’t Buy Me Love’ kasama si Donny Pangilinan. (Dondon Sermino)