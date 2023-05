2M ketamine mula Poland nasabat sa Clark

Nasabat ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency-Central Luzon (PDEA 3) ang paketeng idineklarang kandila pero naglalaman ng P2,120,000 halaga ng ketamine sa Clark Freeport sa Pampanga noong Huwebes.

Kinilala ni PDEA 3 public information officer Glen Guillermo ang claimant ng pakete na si Danilo de Guzman alyas ‘John Vincent Cruz,’ 23-anyos at residente ng Sampaloc, Maynila.

Dumating aniya sa Port of Clark ang parcel mula Poland noong Mayo 14. Ikinasa ng ahensya ang controlled delivery operation kung saan umaktong taga-deliver ang ahente ng PDEA na nagresulta sa pagkakadakip ng suspek.

“Ketamine is a dangerous drug classified as a hallucinogen. It can sedate, incapacitate, and can cause short-term memory loss,” ani Guillermo.

Kakasuhan ang suspek ng paglabag sa Section 4 (importation of dangerous drugs) ng Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. (Catherine Reyes)