Yassi nagkuwento tungkol sa boyfriend

Bihirang mag-open-up si Yassi Pressman tungkol sa kanyang non-showbiz boyfriend na si Jon Semira, pero sa naging birthday celebration niya sa ‘Magandang Buhay’ ay inilahad ng Viva star kung paano sila nagkakilala at kung gaano ka-secure ang pakiramdam niya ngayong ito ang kanyang karelasyon.

Nagkakilala raw sila through a common friend. At dahil Canadian ito, nagkita raw sila nang magpunta siya ng Canada.

Sabi rin ni Yassi, dahil sa work ni Jon sa Singapore kaya pabalik-balik ito sa bansang ‘yon at dito nga sa atin sa Pilipinas.

“Taga-Canada po kasi siya. He used to live here daw po sa Philippines. He then went back to Canada and then, nag-meet po kami ro’n. Tapos now, he moved back for me.”

O, ‘di ba, literal na mahaba talaga ang buhok ni Yassi, aba dahil sa kanya, dito na uli sa Pilipinas naninirahan ang boyfriend.

Ayon pa kay Yassi, ang relationship daw niya kay Jon ang tingin niya ay kailangan talaga niya, lalo na raw after ng mga napagdaanan niya in the past.

Aniya, “I think it’s pretty secure. Something I guess I was needing after a lot of the things that have happened in my life. And finally, parang it feels like home, na no pressure, no stress, very, very light.”

‘Yun na!