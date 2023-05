Taylor Swift inalayan ng dice art

Lodi sa galing ang artist na ito na gumagawa ng iba’t ibang imahe gamit lang ang dice.

Ito ay ang user na si Dice Ideas (@diceideas) na kamakailan lang nag-post ng bago niyang obra tampok ang artist na si Taylor Swift. Caption niya, “Let us know what you think @Taylor Swift.”

Mapapanood ang paglagay niya ng huling piece ng dice sa gitnang bahagi ng portrait. Sa unti-unting paglayo ng camera ay matatanaw ang kabuuang imahe ni Taylor na talaga namang kuhang-kuha ang features mula sa dramatic na mata, ayos ng buhok, suot ng hikaw, at porma ng labi.

Humakot ito ng halos 2 milyong views at komento mula sa mga netizen at fan ng singer.

Gaya na lamang ni @shutuptoshi9227, “Meanwhile I can barely color in the lines.”

“Omg, this is what you called talent,” puri ni @cqrinaaep.

Saad naman ni @dancer.c_23, aniya, “Imagine it all fell on the very last one.”

Bukod kay Taylor, nagawan na rin niya ng dice art ang iba pang sikat na personality tulad ni Ariana Grande, Ree, Rihanna, Mr. Beast, at marami pang iba.

(Moises Caleon)