Simbahan sinita damit ni Sto. Niño na pinang-awra sa beauty contest

Pinalagan ng pamunuan ng Basilica Minore del Sto. Niño de Cebu ang nag-viral sa social media na pagamit ng damit ng Sto.Niño ng isa sa mga kandidata ng Binibining Pilipinas.

Ayon kay Cebu Auxiliary Bishop Ruben Labajo, hindi ipinaalam sa kanila ng kandidatang si Joy Dacuron na gagamitin niya bilang national costume ang damit ni Sto. Niño kundi ang pagpapakuha lang nito ng retrato sa harap ng basilica ng Sto. Niño.

Dahil dito kung kaya’t umapela sa lahat ang mga pari sa Basilica na igalang ang batang Hesus. Mara­mi anilang paraan para sa pagpapahalaga at pagpapakita ng debosyon pero dapat itong isagawa ng may may pagpaparangal.

Sa kapistahan ng batang Hesus tuwing Enero, sinusuotan ng damit ng Sto. Niño ang mga bata pero isa anila itong paraan ng pagtuturo sa kanila ng kahalagahan ng debosyon.

Samantala, nilinaw ng kampo ni Dacuron na hindi pambabastos kundi pagkilala sa malalim na pananampalataya ng mga Cebuano at pasasalamat sa paggabay ng patron ang dahilan ng pagsusuot ng kandidata sa damit ng batang Hesus. (Juliet de Loza-Cudia)