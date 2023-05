Rufa Mae ibinida negosyo sa Amerika

Ibinida ng Kapuso comedienne na si Rufa Mae Quinto ang negosyo nila sa Amerika ng mister na si Trevor Magallanes.

Sa tsikahan namin ni P-chi (paboritong tawag sa kanya ng mga kaibigan), naikuwento niya na may hospice at care home sila.

Dahil sa dalawang business na binuksan nila ay mas natututukan na raw ng kanyang mister ang kanilang anak na si Athena.

“Alam mo naman dito sa Amerika, kami talaga nag-aalaga sa anak namin,” tsika ni P-chi.

Sa Instagram naman ay ibinida ng aktres ang kanyang mister at sinabing, “I really appreciate you more my love, @trevvvsilog. Keep Go go going and soar to the highest level of helping people who’s in the hospice and home health. You’re their when they need you the most. #destiny #hospice #solace #medicalfield #happynursesweek @deltaviewpostacute.”

Samantala, pabalik-balik ng Amerika at Pilipinas si P-chi.

“Umuwi ako sandali ng Philippines, pero three days lang, nag-shoot lang at balik na ng San Francisco (California). Pero sa June, uuwi uli ako at magtatagal ako.

“Two months ako sa Philippines dahil marami akong gagawin,” tsika pa ng Kapuso comedienne.

So bongga! (Jun Lalin)

