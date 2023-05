Robin pinabibitay Customs na kasabwat ng smuggler

Naghain ng panukalang batas si Senador Robin Padilla para ipataw ang parusang kamatayan sa mga opisyal ng Bureau of Customs (BOC) na mapapatunayang kasangkot ng mga smuggler.

Layon ng panukalang batas na amiyendahan ang Republic Act No. 10845 dahil tila walang silbi umano ang parusang nakapaloob sa Anti-Agricultural Smuggling Act of 2016.

Nakapaloob sa panukala na death penalty din ang ipapataw kung may kakutsaba sa Armed Force­s of the Philippines, Philippine National Police at iba pang uniformed at law enforcement agency.

“Bakit ko po ginawa ito? Dahil sa ating maiksing pagdinig ngayon eh sabi nga po ng katabi ko eh ‘hindi parang may mafia, kundi may mafia na sa loob” wika ni Padilla bago matapos ang pagdinig ng Senate committee on agriculture, food and agrarian reform.

Sa panimula ng pagdinig ay sinermunan na agad ni Padilla ang mga opisyal ng BOC dahil sa hindi pakikinig sa kanyang mga sinasabi.

“Ngayon, hearing na naman namin patungkol sa smuggling… napakasakit pong isipin, nauwi na tayo sa panahon na ang mga suspect natin at ang mga salarin ay ang nasa law enforcement,” ani Padilla.

“Law enforcement kayo. Pinamumugaran tayo ng smuggling. Sa tingin ninyo ba masaya ako na life imprisonment lang kayo? Magbibigay ako ng panukalang batas na kayo diyan sa BOC na kapag kayo napatunayang involved sa smuggling, dapat kamatayan din kayo,” diin pa niya.