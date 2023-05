Puno ng balete bumagsak; Mag-ama, 1 pa todas, 5 sugatan

Nasawi ang tatlong katao, kabilang ang isang mag-ama habang lima pa ang sugatan nang bumagsak ang isang puno ng Balete sa Binondo, Maynila kahapon nang hatinggabi.

Kinilala ng Manila Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) ang mga biktima na sina Edcel Landsiola, 42-anyos at ang mag-amang sina Jomar Portillo, 28-anyos at John Mark, 2, pawang mga residente sa Estero de Magdalena sa Recto, Binondo.

Ayon sa ulat, wala ng buhay nang mailabas sa wasak nilang bahay si John Mark samantalang kap­wa nalagutan ng hininga ang kanyang ama at si Landsiola habang ginagamot sa Jose Reyes Memorial Medical Center (JRMMC).

Sugatan naman sa insidente sina Katelyn Caparangan, 13; kanyang ama na si Reynaldo, 39; Alvin Portillo 32; Gecalyn Villorigo, 22; at isang hindi pa tinutukoy na biktima, na pawang nagtamo ng mga sugat sa katawan.

Ayon sa MDRRMO, nangyari ang insidente habang nasa kahimbingan ng tulog ang mga biktima bandang alas-12:30 nang hatinggabi.

Walo pang pamilya ang naapektuhan sa insidente.

Kaagad namang nakaresponde ang mga rescuer at ganap na alas 7:33 ng umaga nang mailabas ang mga biktima sa wasak nilang bahay.

Inaalam pa ng mga awtoridad ang dahilan ng pagbagsak ng puno. (Juliet de Loza-Cudia)