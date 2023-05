PSC, POC kasado sa Asian Games

SUNOD na pagtutuunan ng pansin ng Philippine national team ang darating na 19th Asian Games sa Hangzhou, China matapos ang matagumpay na kampanya sa pagtatapos ng 32nd Southeast Asian Games sa Phnom Penh, Cambodia.

Nalampasan ng Philippine national team ang nalikom na gintong medalya kung ikukumpara sa nagdaang edisyon sa Hanoi, Vietnam noong isang taon.

Nangangaluhugan rin itong tututukan ng pambansang koponan ang mga national athlete na nagwagi ng gintong medalya na umabot sa 58 para lampasan ang 52 na naibulsa sa 31st edisyon.

Hindi man napanatili ang fourth place finish sa Vietnam Games sa 52 gold, 70 silver at 105 bronze medals, nalampasan naman nito ang gold medals sa 58.

Makukunsidera pa ring tagumpay ito para kina Philippine Olympic Committee (POC) President Abraham “Bambol” Tolentino at Philippine Sports Commission (PSC) Chairman Richard Bachmann, para sa kanyang unang salang sa biennial meet bilang pinuno ng ahensiya ng pampalakasan.

Ginawang batayan ang biennial meet upang matukoy ang mga atletang ipapadala sa quadrennial Games na nakatakdang ganapin simula Setyembre 23 hanggang Oktubre 8, kung saan naurong ang kumpetisyon noong isang taon dulot ng COVID-19 pandemic.

“We will base the delegation depending on who bagged the gold medals in the SEA Games or up to silver, maybe,” pahayag ni Tolentino sa isang report patungkol sa Hangzhou Asian Games.

“We reaffirm our support to our national athletes,” saad naman ni Bachmann. “The PSC will continue to work as hard as you train. Salamat sa lahat ng inyong sakripisyo!”

(Gerard Arce)