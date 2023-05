Pinoy woodpusher Francis Dimarucut mabangis simula sa Sharjah Masters

IPINARAMDAM agad ni Pinoy woodpusher Francis Erwin Dimarucut ang kanyang bangis matapos kaldagin si Hamad Essa Al-Blooshi ng United Arab Emirates sa round 1 ng 6th Sharjah Masters 2023 – Futures Section na nilaro sa Sharjah Cultural & Chess Club, UAE, Miyerkoles ng gabi.

Tangan ang isang puntos, sunod na makakalaban ng ranked no. 3 sa nasabing tournament na si Dimarucut si Abdislam Al Masheki ng Oman sa round 2.

Nagwagi rin sina top seed at no. 2 ranked na sina John Bennett ng England at Khwaira Anas ng Jordan, ayon sa pagkakasunod.

Samantala, tabla naman ang isa pang Pinoy bet na si Noli Delloro kay AFM Safarullakhan Safin ng India.

Makakatapat ni Delloro sa second round si AFM Nidal Ahmed ng Palestine.

(Elech Dawa)