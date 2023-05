Pia pinalitan ni Catriona? Raymond nilinaw, walang tsinugi

Ang bongga ng bagong campaign ng Belo Medical Group ni Dra. Vicki Belo kung saan ang featured star nila ay si Catriona Gray.

Very elegant nga ang fiancée ni Sam Milby sa pictorial niya para sa beauty clinic ni Dra. Belo.

Sabi ng mga nakakita, ang bongga talaga ng ating Miss Universe 2018.

May iba naman ang nagtanong sa amin — pinalitan na raw ba ni Catriona si Pia Wurztbach nilang endorser ng Belo?

Kung matatandaan, some months back ay may bonggang advertising campaign din si Pia para sa nasabing beauty clinic.

So out na ba ang ating Miss Universe 2015 bilang endorser ng kompanya ni Dra. Belo?

Inusisa ko tungkol doon si Raymond Gutierrez na creative director ng Belo.

So natsugi ba? Si Catriona na lang ba ang endorser ng Belo Beauty Clinic?

“No. ‘Yung kay Catriona, new campaign. Si Pia still with Belo. Walang nawala,” paglilinaw ni Mond.

Bukod kina Pia, Catriona, marami pa raw ibang endorsers ang beauty clinic ni Dra. Belo at may kanya-kanya silang campaign at huwag daw gawan ng intriga ang dalawang beauty queen, huh!

Malinaw!