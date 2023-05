Pagsasaalang-alang sa kapakanan ng ating military at uniformed personnel

Nito lamang Lunes, Mayo 15, nagkaroon kami ng pagdinig sa Senado tungkol sa pagreporma sa sistema ng pensyon sa Armed Forces of the Philippines. Sa naturang hearing na inorganisa ng Committee on National Defense kung saan tayo ay Vice Chairman, binigyang-diin ko ang aking suporta sa ating mga militar at unifomed personnel, lalo na at alam ko ang kanilang mga sakripisyo para mapanatili ang seguridad at kaayusan sa bansa.

Siniguro ko sa kanila na kahit isang boto lamang ako sa Senado, gagamitin ko ito upang maprotektahan ang kanilang mga karapatan.

Bagama’t nauunawaan ko ang sitwasyon ng ating mga finance managers ukol sa tumataas na budgetary needs ng gobyerno at ang posibleng paglobo ng kakailanganing pondo para sa pensyon, naniniwala ako na may ibang paraan upang matugunan ito nang hindi maaapektuhan ang pensyon ng ating kasalukuyang mga retirees at mga nasa active service.

Isa sa aking mga naging mungkahi sa naturang pagdinig ay ang paghahanap ng ibang mapagkukunan ng pondo gaya ng pagsasaayos sa koleksyon ng buwis sa bansa at pagtiyak na mabawasan ang korapsyon sa ating pamahalaan. Sa pamamagitan nito, magkakaroon tayo ng sapat sanang pondo na hindi masasayang upang matugunan ang mga pangangailangan ng pamahalaan at ng taumbayan. Hanapan natin ng paraan na hindi naman masasakripisyo o makakaltasan ang dapat na maibigay sa mga taong isinasakripisyo ang sariling buhay para ipagtanggol ang bansa at iligtas ang buhay ng kapwa Pilipino.

Huwag nating kalimutan na noong panahon ni dating pangulong Rodrigo Duterte, nagsikap tayo na mapataas ang suweldo ng ating uniformed personnel. Ako mismo ay nagpursige upang maisakatuparan ito noong hindi pa ako senador, at naniniwala ako na hindi natin dapat bawiin ang matagal nilang inaasam na pagtaas ng sahod. Huwag naman sana tayong bigay-bawi.

Tandaan natin na marami sa ating kasundaluhan ay mayroon ng plano sa kanilang mga matatanggap kapag nag-retire, tulad ng mga bayarin sa pamilya at pamumuhunan para sa kinabukasan ng kanilang mga anak. Hindi rin makatuwiran para sa akin na patawan pa ng mandatory contribution ang mga uniformed personnel para sa kanilang pensyon. Isipin natin na iyong ikakaltas sa kanila ay halos katumbas na ng isang sakong bigas na pwede nilang ipakain sa kanilang pamilya. Bukod pa riyan ang katotohanan na buhay na nila ang kanilang kontribusyon sa kanilang serbisyo sa bayan.

Ang ganitong kawalan ng katiyakan ay maaaring makaapekto sa morale ng ating kasundaluhan. Kung sakali mang may kailangang repormahin sa kanilang pension system para maiwasan na magkaroon tayo ng problema sa budget sa hinaharap, iminumungkahi ko na ipatupad na lang natin ang mga pagbabago para sa mga bagong entrants para alam nila ang mga kondisyones at kung anong patakaran o polisiya ang paiiralin bago pa magsimula ang kanilang serbisyo.

Ako ang unang tututol kung mabawasan o maapektuhan ang mga benepisyo ng kasalukuyang uniformed personnel at retirees. Maliit na bagay ito kumpara sa mga sakripisyo na kanilang ginawa at patuloy na ginagawa para sa ating bansa.

Maliban dito, sinuportahan ko rin ang confirmation para sa ad interim appointments ng 100 senior officers ng AFP noong Martes at Miyerkules. Sa mga bagong kumpirmadong opisyal, patuloy po sana ninyong isapuso ang inyong tungkuling proteksyunan ang ating bansa. Asahan ninyo ang tuluy-tuloy na suporta namin upang maitaguyod ang inyong kapakanan.

Samantala, batid ko na marami rin sa ating mga kababayan sa iba’t ibang parte ng bansa ang nangangailangan din ng ating suporta. Kaya naman patuloy pa rin ang aking opisina sa pamamahagi ng kaunting tulong sa kanila.

Nitong nakaraang mga araw, namahagi tayo ng tulong sa mga mahihirap na Pilipino sa mga probinsya ng Antique, Aurora, Bataan, Batangas, Bulacan, Maguindanao del Sur, at Pampanga, at mga siyudad ng Caloocan, Manila, at Quezon.

Namahagi rin ng agarang tulong ang aking tanggapan sa mga nasunugan sa Rizal at sa mga siyudad ng Lapu-Lapu sa Cebu, at Puerto Princesa sa Palawan.

Sa mga relief efforts na ito, pinaalalahanan natin ang ating mga mahihirap na kababayan na pangalagaan ang kanilang kalusugan at humingi ng tulong mula sa 157 na Malasakit Centers sa buong bansa kung nangangailangan sila ng medical assistance mula sa gobyerno.

Gaya ng palagi kong sinasabi, gagawin ko ang lahat sa abot ng aking makakaya upang tumulong sa kapwa ko mga Pilipino, saan mang sektor sila ng lipunan. Nananatili ang aking dedikasyon upang maprotektahan ang karapatan at kapakanan ninyo.

Nananawagan ako sa ating gobyerno at sa aking mga kasamahan sa Senado na dinggin ang hinaing ng ating mga kasundaluhan at pati na rin ng iba nating mga kababayan na nangangailangan ng ating tulong at suporta. Ibalik natin ang tiwalang ibinigay nila sa atin sa pamamagitan ng mabilis at maaasahang serbisyo na may malasakit sa kanilang mga pangangailangan.