P10B nilaan ng Kongreso sa Solar water projects

Magandang araw muli, mga kababayan kong Bicolano! Kamakailan ay inaprubahan ng liderato ng Mababang Kapulungan ng Kongreso ang P10 bilyong alokasyon para sa implementasyon ng solar-powered water supply system sa buong bansa.

Pinagtibay po ito ng House committee on appropriations na pinamumunuan ng inyong lingkod at suportado rin ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez. Ang P10 bilyong alokasyon ay ikakarga sa 2023 budget ng Department of Public Works and Highways.

Ang magandang balitang ito ay inanunsyo natin matapos ang inagurasyon ng solar-powered water supply system at multi-purpose building project na ipinatayo ng Ako Bicol sa Barangay Banquerohan sa Legazpi City, Albay, kamakailan.

Ito po ang unang pagkakataon na naglaan ang Kongreso ng pondo para sa solar-powered water supply system project. Hangarin ng proyektong mabigyan ng malinis na tubig ang mga malalayo o liblib na lugar na ayaw serbisyuhan ng mga water districts sa takot na malugi.

Ang bawat solar-powered water supply system ay mayroong built-in filtration system kaya makakasiguro ang ating mga kababayan na ang bawat patak ng tubig sa gripo ay parang mineral water na ligtas inumin. Kailangan lamang pong magbayad ng P20 kada buwan para sa maintenance ng filter system. Malaking ginhawa ito kumpara sa minimum na P200 buwanang sinisingil ng water concessionaire o water district.

Ang bawat water system ay may walong solar panels na kayang tumagal ng 25 taon kaya’t hindi magiging problema ang kuryente sa pagpapatakbo nito.

Batay sa pagtaya ng National Water Resource Board (NWRB), 11 milyong pamilya ang walang access sa malinis na tubig sa buong bansa. Katumbas ito ng halos kalahati o 41.6% ng mahigit 26 milyong pamilyang Pilipino.

Higit tatlong taon na po nating ipinapatupad ang proyektong ito sa Bicol Region matapos nating mapasakamay ang datos mula sa National Household Targeting System for Poverty Reduction ng Department of Social Welfare and Development. Sa pag-aaral na ito, lumilitaw na mahigit 180,000 Bicolano ang walang napapagkunan ng malinis na inuming tubig at higit sa limang milyon nating kababayan ang sumasalok ng tubig mula sa mga balon.

Dumadayo pa sila sa bayan para bumili ng inuming tubig na nagiging dagdag pasanin pa sa buwanang budget ng bawat pamilya.

Malaking tulong din ang ating programa sa kinakaharap na problema ng bansa sa El Niño phenomenon. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bumuo ng task force upang paghandaan ang epekto ng El Niño phenomenon sa agrikultura, supply ng tubig at sektor ng enerhiya.

Batay sa pagtaya ng Pagasa weather bureau, ang El Niño phenomenon ay posibleng maramdaman simula sa buwan ng Hunyo, Hulyo at Agosto at ito’y inaasahang tatagal hanggang 2024. Maraming lugar ang makakaranas ng matinding tagtuyot sanhi ng kaunting rainfall.

Ang mas malaking suliranin ay ang babala ni Finance Secretary Benjamin Diokno na posibleng kaharapin ng bansa ang krisis sa tubig pagsapit ng 2040 kung walang gagawing hakbang ang pamahalaan.

Naniniwala ang inyong lingkod na ang access sa malinis at ligtas na inuming tubig ay isang basic human right. Dahil dito, hindi na natin kailangang hintayin pa ang taong 2040 bago umaksyon dahil ngayon pa lamang ay hinaharap na natin ang problemang ito.

Ang inyong lingkod at ang Ako Bicol Party-list ay nangangakong tutulong sa abot ng aming makakaya upang solusyunan ang pinangangambahang water crisis sa bansa.

Hanggang sa muli, mga kababayan kong Bicolano!