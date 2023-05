‘Miracle 20/ Sabong On Air’ tambalan sa SMR 9-Cock

MAGTATAMBALAN sina Johann Garcia Buising at Ka Rex Cayanong para tangkain makuha ang kampeonato sa magaganap na SMR Samahan ng Magsasabong sa Rizal “SMR 9-Cock Finals” na bibitawan ngayong araw sa ruweda ng New Antipolo Cockpit Arena.

Gamit ang entry name na ‘Miracle 20/ Sabong On Air’, puntirya nila na masungkit ang kampeonato sa event na sasalihan ng mga tigasing cocker at breeder.

Nakalaan ang P1.2M guaranteed prize habang P5,500 ang minimum bet sa pa-derby ng SMR, ang accepted weight ay 1.8 kgs hanggang 2.4 kgs.

Magbubulsa ang mahihirang na Cocker of the Year ng P300,000.

Matagumpay ang kampanya ni Cayanong sa mga derby nakaraang taon, nais nitong ipagpatuloy ang pagsilo ng korona ngayong 2023.

Nakatuwang naman ni Johann sa paghahanda ng manok ang kanyang handler na si Edwin na siya ring mananari, habang sina Marvin, Tonton at Ogie ang farm boys.

Para sa ibang detalye, makipag-ugnayan lamang kina Rico at Reylan sa (0926-2028962), Jhune De Castro (0998-9611409) at Aloy (0921-4278509).

(Elech Dawa)