Mike ‘Magic’ Plania dinispatsa sa Round 1 beteranong karibal

MULING nagpamalas ng mahika sa pakikipagbuntalan si Mike “Magic” Plania nang pabagsakin ang beteranong si Mark Anthony “El Heneral” Geraldo Miyerkoles ng gabi.

Tinapos ng dating WBO North American super bantamweight titlist ang kababayang si Geraldo sa first round sa bisa ng kaliwang suntok upang maiangat ang kartada nito sa 27 panalo mula sa 14 knockouts kasama ang dalawang talo.

Inihayag ni Sanman Promotions CEO Jim Claude Manangquil na sinimulan nang hanapan ng sunod na makakalaban sa Amerika ang 26-anyos mula General Santos City upang mas mapataas ang kanyang world rankings kontra sa mga bigating kalaban sa 122 pounds.

“We’re looking for big names and big fights in the US. And this impressive win is one step closer to another fight, that’s why we always keep him ready,” pahayag ni Manangquil sa panayam ng Abante Sports kahapon.

“We thought that against Geraldo, it could be a tough task for him, but we’ve seen a different Mike and showed a good improvement on him and surely try to test him to bigger names in the states,” dagdag ng promoter.

Nagamit ni Plania ang kanyang mahusay na jab skills na nagpahirap kay Geraldo.

Nalasap ng dating WBO Oriental at Philippine 118-lb title holder na si Geraldo (38-12-3, 19KOs) ang fourth straight defeat.

(Gerard Arce)